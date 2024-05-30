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Польский генерал призвал Запад разрешить ВСУ бить по РФ

Генерал Скшипчак: Запад должен разрешить ВСУ бить по России

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wyborcza.pl

Споры на Западе относительно правомерности разрешения Украине наносить удары по объектам на территории России западным оружием неприемлемы, Украина «имеет право защищаться», в этой связи США и Германии следует разрешить Киеву бить по РФ. Такое мнение в беседе с польским изданием Wirtualna Polska высказал бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

«Такой подход лишает украинцев права защищаться и это большое лицемерие со стороны американцев и немцев, которые, наверное, хотят заставить Украину пойти на уступки, но для меня такой подход является абсолютно капитулянтским, и именно так это должно звучать», — подчеркнул он.

Как отмечает само издание, благодаря поставкам западного вооружения, а также работам украинского ВПК Киев имеет в своем арсенале «множество решений», позволяющих поражать цели на расстояниях «не десятков, а сотен километров, доходящих до территории России».

25 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по Североатлантическому альянсу разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием. После этого на Западе начались дискуссии на тему оправданности такого шага, а Кремль предупредил страны НАТО о последствиях.

Ранее Италия подтвердила свою позицию по ударам ВСУ по территории РФ.

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