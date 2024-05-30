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Путин предложил мэру Тюмени стать главой ХМАО

Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить ХМАО

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с выпускником пятого потока «школы губернаторов» Русланом Кухаруком предложил ему возглавить Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО).

Глава государства отметил, что Кухарук родился в ХМАО и «всю жизнь проработал в Тюмени». Он отметил, что дважды граждане оказывали Руслану Кухаруку доверие на выборах мэра Тюмени.

«Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ», — сказал Путин.

В свою очередь, Кухарук заявил, что ставит задачи по решению проблем расселения аварийного жилищного фонда в округе.

Кухарук с 2018 года занимает должность главы Тюмени, уточняет РИА Новости.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, известная как «школа губернаторов», стартовала в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

30 мая губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что завершает свою политическую карьеру в качестве главы региона.

Комарова руководила регионом с 1 марта 2010 года. С декабря 2001 года до 2007 года она представляла ХМАО в Госдуме.

Ранее сообщалось, что мэр Вологды уходит в отставку.

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