Польша запретит приближаться к границе с Белоруссией на 90 дней

Польша запретит приближаться к границе с Беларусью на 90 дней. Об этом свидетельствует проект постановления МВД страны, пишет Sputnik Беларусь.

Ограничения введут в 27 населенных пунктах Хайновского и Белостокского повятов, граничащих с Белоруссией, уточняет источник.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск также анонсировал более активное привлечение полиции и спецтехники для помощи пограничникам. Тогда сообщалось, что Польша хочет создать 200-метровую буферную зону на границе с Белоруссией.

Незадолго до этого руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов сообщал, что Польша и страны Балтии развивают инфраструктуру НАТО у российских границ.

Он добавил, что подобное развитие включает в себя строительство и модернизацию военных городков, тренировочных полигонов, баз хранения и снабжения для объединенных вооруженных сил стран НАТО.

Ранее Польша разрешила ВСУ бить поставленным оружием по России.