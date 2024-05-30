Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польша запретит приближаться к границе с Белоруссией на 90 дней

Польша запретит приближаться к границе с Белоруссией в 27 населенных пунктах

close
100%
Павел Головкин/AP

Польша запретит приближаться к границе с Беларусью на 90 дней. Об этом свидетельствует проект постановления МВД страны, пишет Sputnik Беларусь.

Ограничения введут в 27 населенных пунктах Хайновского и Белостокского повятов, граничащих с Белоруссией, уточняет источник.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск также анонсировал более активное привлечение полиции и спецтехники для помощи пограничникам. Тогда сообщалось, что Польша хочет создать 200-метровую буферную зону на границе с Белоруссией.

Незадолго до этого руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов сообщал, что Польша и страны Балтии развивают инфраструктуру НАТО у российских границ.

Он добавил, что подобное развитие включает в себя строительство и модернизацию военных городков, тренировочных полигонов, баз хранения и снабжения для объединенных вооруженных сил стран НАТО.

Ранее Польша разрешила ВСУ бить поставленным оружием по России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами