Аксенов посоветовал диверсантам заранее писать завещание перед атакой на Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал диверсантам, которых украинские спецслужбы засылают в российский регион, заранее писать завещание. Видеоролик, в котором чиновник об этом говорит, опубликован в его Telegram-канале.

Аксенов подчеркнул, что врагам России в Крыму «ничего не светит». Он посоветовал недоброжелателям засылать на полуостров только тех, «с кем уже попрощались, обменялись всеми бумагами, завещание написали и могут ехать».

Чиновник подчеркнул, что Крым монолитен в части поддержки президента Российской Федерации Владимира Путина, Вооруженных сил и правоохранительной системы.

Также Аксенов поблагодарил силовиков Федеральной службы безопасности за предотвращение серии терактов на полуострове. 30 мая ЦОС ФСБ РФ сообщил о предотвращении серии терактов на железнодорожных объектах в Крыму, готовившихся пятью местными жителями. Из завербовала военная разведка Украины. Один из злоумышленников подорвался при извлечении взрывчатки из тайника.

Ранее в Крыму предложили объявить 24 февраля Днем борьбы с нацизмом.