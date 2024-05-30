Экс-депутат Рады: Украина может не дожить до выборов в США

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавний визит руководителя Госдепартамента США Энтони Блинкена в Киев. Он отметил, что поездка на целых три дня кажется странной, поскольку график американского чиновника расписан буквально по минутам.

По мнению Царева, Вашингтон подозревает, что Украина как государство может перестать существовать до президентских выборов в США, что принесет массу проблем действующему американскому лидеру Джо Байдену и демократам в целом.

«Одна из причин: Блинкен однозначно хотел убедиться в том, что украинский фронт не рухнет до президентских выборов в США. А вторая, как мне говорят, госсекретарь вел очень серьезные переговоры о том, что надо рассмотреть возможность прекращения военных действий», — рассказал Царев.

До этого глава Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс заявил, что Блинкен совершил визит на Украину для урегулирования вопроса об истечении срока президентских полномочий Владимира Зеленского.

По мнению Макадамса, главной целью поездки госсекретаря США в Киев было обсуждение с украинскими властями того затруднительного положения, в которое Зеленский попадет после истечения срока его законных полномочий.

Ранее Медведев назвал Зеленского трусом, который боится выборов.