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Турция задумала разместить купленные у России С-400 у границ страны

Türkiye: Анкара хочет разместить купленные у России ЗРК С-400 у границы с Ираком

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Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Власти Турции хотят разместить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, которые Анкара в прошлом купила у России, вдоль границы с Ираком. Об этом сообщает газета Türkiye со ссылкой на источники.

«Вооруженные силы Турции и подразделений материально-технического обеспечения уже частично начали готовиться [к установке ЗРК]. Сообщается, что закупленные в России С-400 также могут быть переброшены к линии границы», — говорится в сообщении.

По данным издания, процесс дислокации в приграничных районах Турции планируется ускорить после завершения мусульманского праздника Ураза-байрам или на следующей неделе.

При этом Турция также окончила подготовку для старта операции на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана (РПК), которая запрещена в Турции.

Согласно информации Türkiye, в приграничные районы начали перебрасывать войсковые подразделения с турецкими солдатами. По версии издания, операция может быть начата уже после визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак. Мероприятие на высшем уровне запланировано на 22 апреля.

В январе Эрдоган заявлял, что Анкара не допустит возникновения «Террористана» у своих южных границ. Такую характеристику он дал курдам, проживающим на границе Ирака и Турции.

Ранее выяснилось, о чем вели переговоры лидеры Ирана и Турции.

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