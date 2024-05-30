В Чехии сообщили, что Украина не получит половины снарядов в срок

Один из наиболее крупных производителей и поставщиков оружия в Европе чешская Czechoslovak Group (CSG) признала, что половина обещанных Киеву снарядов не может быть отправлена в срок в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за роста цен и некачественных деталей. Об этом пишет Financial Times.

«Czechoslovak Group, крупнейший поставщик боеприпасов в Центральной Европе, предупредила, что рост цен и низкое качество привели к тому, что половина полученных ею снарядов не смогла быть отправлена на поля сражений в Украине так быстро, как планировалось», — говорится в сообщении издания.

По словам главы компании Михала Стрнада, который дал интервью Financial Times, около 50% необходимых для производства комплектующих, приобретенных его компанией от имени чешского правительства в Африке и Азии, «оказались недостаточно качественными». В этой связи компания вынуждена дорабатывать изделия для дальнейшей отправки на Украину, сообщил Стрнад.

«Каждую неделю цены растут, и возникают большие проблемы с комплектующими», — добавил он.

При этом он подчеркнул, что чешская инициатива остается «на верном пути» и что CSG намерена выполнить возложенную на нее часть поставок.

До этого министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала своих союзников из Европы внести финансовый вклад в «чешскую инициативу» по боеприпасам, так как пока свои финансовые обязательства выполнили только четыре страны.

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