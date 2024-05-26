Сикорский сделал неутешительное заявление об оборонной промышленности Европы

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал факт того, что промышленность стран Европы отстает от России. Его слова приводит британское издание The Guardian.

Сикорский призвал страны Евросоюза увеличить бюджет в сфере обороны на фоне активного перевооружения России. По его словам, военно-промышленный комплекс Европы отстает от российского и страдает из-за многолетнего отсутствия инвестиций.

«Европа не просто разоружилась, она провела деиндустриализацию в оборонной сфере», — указал Сикорский.

До этого телеканал Sky News со ссылкой на исследование консалтинговой фирмы Bain & Company писал, что Россия производит артиллерийские боеприпасы в три раза быстрее, чем западные союзники Украины, и примерно за четверть их стоимости.

Страны Запада пытаются нарастить свое военное производство, «но их способность производить артиллерийские снаряды по-прежнему отстает от России, несмотря на совокупную экономическую мощь», отмечается в материале.

Ранее в Италии призвали оказывать помощь Украине, но с осторожностью.