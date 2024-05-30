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Лавров заявил, что РФ остается открытой для переговоров по Украине

Лавров: нет смысла в перемирии, которое Украина использует для перегруппировки

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия по-прежнему открыта для переговоров по урегулированию украинского кризиса, речь при разрешении конфликта на Украине должна идти не о перемирии, а о мире. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы неоднократно говорили, в том числе на высшем уровне, что Россия остается открытой для переговоров», — подчеркнул глава ведомства, добавив, что речь идет именно о мире, а не о перемирии.

По мнению Лаврова, в рамках украинского конфликта нет смысла предоставлять Киеву паузу, которую он использует для перегруппировки войск, а также для оснащения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружием и боеприпасами.

До этого Лавров счел, что теоретически существует возможность приблизить политическое урегулирование конфликта на Украине.

Лавров также высказал мнение, что сейчас Украиной правит «партия войны», которая стремится одержать победу над Россией на поле боя, и в таких условиях диалог с Киевом сложно представить.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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