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Лавров рассказал о ситуации с урегулированием конфликта на Украине

Лавров: есть возможность ускорить урегулирование конфликта на Украине

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Алексей Майшев/РИА Новости

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что теоретически существует возможность приблизить политическое урегулирование конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, для урегулирования украинского конфликта требуется, чтобы страны Запада перестали оснащать Киев оружием, а республике прекратила боевые действия.

Лавров также высказал мнение, что сейчас Украиной правит «партия войны», которая стремится одержать победу над Россией на поле боя, и в таких условиях диалог с Киевом сложно представить.

Министр напомнил, что с 30 сентября 2022 года на Украине действует юридический запрет на переговоры с Российской Федерацией.

Лавров также прокомментировал статус Владимира Зеленского, чьи президентские полномочия на Украине истекли 20 мая. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, что теперь Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.

Глава МИД РФ выразил надежду на то, что рано или поздно на Украине появятся политические силы, которым небезразличен собственный народ, до тех пор специальная военная операция продолжится.

В этом же интервью Лавров заявил, что Москва будет рассматривать поставку американских истребителей F-16 Вооруженным силам Украины (ВСУ) как сигнал со стороны НАТО России в ядерной сфере, передача этих самолетов Киеву не сможет переломить ситуацию на поле боя.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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