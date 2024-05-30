Австралия пока не приняла решение об участии в швейцарском саммите

Австралия пока не решила, будет ли участвовать в саммите по Украине в Швейцарии на уровне премьер-министра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал SBS.

«Премьер-министр [Энтони Альбанезе] еще не принял решение о своем участии в саммите мира, который состоится в середине июня», — рассказал журналистам представитель канцелярии главы австралийского кабинета министров.

Саммит по Украине состоится 15–16 июня в Бюргенштоке. Всего на него позвали представителей 160 стран. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, пока участие подтвердили 90 из них. Он подчеркивал, что важно присутствие как можно большего числа делегаций, поскольку это поможет «надавить» на Россию.

Отдельно он опубликовал обращение к президенту США Джо Байдену и лидеру КНР Си Цзиньпину 26 мая в своем Telegram-канале. Тогда Зеленский обвинил этих лидеров в том, что пока они находятся «в стороне от глобальных усилий» по подготовке мероприятия.

Ранее в США ответили на критику Украины по «саммиту мира» в Швейцарии.