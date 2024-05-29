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Британский эксперт заявил, что Путин сделал жесткое предупреждение НАТО

Эксперт Меркурис: Путин жестко предупредил НАТО

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин жестко предупредил страны НАТО после призыва генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга разрешить Киеву наносить удары по территории России западным оружием. Об этом в своем YouTube-канале заявил британский эксперт Александр Меркурис.

По мнению Меркуриса, Путин очень серьезно и жестко предупредил государства Запада. Сигнал был отправлен в США при помощи частных каналов.

Эксперт подчеркнул, что между Москвой и Вашингтоном имеется ядерный паритет, и об этом должны помнить в США и Европейском союзе, чьи лидеры часто делают агрессивные заявления в адрес России.

До этого итальянский политолог Алессандро Орсини заявил, что после слов Столтенберга Россия имеет право наносить удары по территории стран альянса, где размещено вооружение для Украины.

Ранее Макрон выступил за удары по территории РФ.

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