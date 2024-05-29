ООН выступит в качестве наблюдателя на конференции по Украине в Швейцарии

ООН будет представлена на конференции по Украине в Швейцарии в качестве наблюдателя. Об этом сообщил на пресс-конференции официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

«ООН наблюдатель. Мы будем представлены точно», — сказал Дюжаррик, отметив, что об уровне представленности сообщит, как только сможет.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал страны глобального Юга не поддаваться давлению Запада и отказаться от участия в швейцарской встрече по Украине.

До этого сенатор Совфеда Алексей Пушков сказал, что изначальный замысел конференции по Украине в Швейцарии провалился, потому что лидеры многих стран отказались участвовать в мероприятии. По его словам, из 160 государств, которых пригласили на саммит, согласились участвовать лишь около 70. При этом из них большая часть собирается отправить «наблюдателей невысокого ранга».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что неопределившиеся с участием в «саммите мира» в Швейцарии страны хуже, чем враги.