Американский экономист Питер Сент-Ондж в социальной сети X заявил, что Соединенные Штаты в разгар военного конфликта на Украине активно пытаются разжечь новые столкновения в мире.

Он уверен, что конфликт на Украине закончится так же, как и в Афганистане, а Вашингтон просто переключится на следующую цель.

«Они уже рассматривают вероятность более широкой войны на Ближнем Востоке, конфронтацию на Тайване и разжигание конфликтов от Латинской Америки до Африки», — написал Сент-Ондж в публикации.

Согласно его мнению, число конфликтов продолжит расти до тех пор, пока в США не сменится руководство в Белом доме.

До этого руководящий член комитета по вооруженным силам сената США Роджер Уикер в статье для американской газеты New York Times заявил, что военная инфраструктура США устарела.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал удары ВСУ по территории России.