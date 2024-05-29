Больше всех в усилении мобилизации на Украине заинтересованы США и их сателлиты. Такое мнение в беседе с RT высказал американист Малек Дудаков. По его словам, Вашингтон надеется, что конфликт будет длиться как можно дольше, чтобы нанести максимальный урон России.

«До 18 лет там, конечно, еще много времени пройдет, пока снизят (призывной возраст — «Газета.Ru»), но уже понизили до 25, следующий этап — 23, 21 и так далее. Но на текущий момент одна из главных проблем ВСУ — нехватка резервов. И нужно пополнять ВСУ людьми, иначе украинский фронт рухнет», — сказал политолог.

Для этого, по его словам, Запад хочет воспользоваться всеми возможными ресурсами Украины, включая людской.

Накануне, в ходе государственного визита в Узбекистан, президент России Владимир Путин подчеркнул, что трагедия Киева заключается в том, что он не считает солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) своими людьми.

По словам российского лидера, чем больше будет попыток переломить ситуацию на поле боя, тем больше будет потерь у украинской армии.

Путин также отметил, что Запад желает постепенно сменить власть на Украине, чтобы новое руководство не отвечало за прежние непопулярные решения, в том числе ужесточение мобилизации в стране.

Ранее в ВСУ заявили, что у Украины нет людей для второй волны мобилизации.