Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, кто больше всех желает усиления мобилизации на Украине

Политолог Дудаков: США больше всех желают усиления мобилизации на Украине

close
100%
Shutterstock

Больше всех в усилении мобилизации на Украине заинтересованы США и их сателлиты. Такое мнение в беседе с RT высказал американист Малек Дудаков. По его словам, Вашингтон надеется, что конфликт будет длиться как можно дольше, чтобы нанести максимальный урон России.

«До 18 лет там, конечно, еще много времени пройдет, пока снизят (призывной возраст — «Газета.Ru»), но уже понизили до 25, следующий этап — 23, 21 и так далее. Но на текущий момент одна из главных проблем ВСУ — нехватка резервов. И нужно пополнять ВСУ людьми, иначе украинский фронт рухнет», — сказал политолог.

Для этого, по его словам, Запад хочет воспользоваться всеми возможными ресурсами Украины, включая людской.

Накануне, в ходе государственного визита в Узбекистан, президент России Владимир Путин подчеркнул, что трагедия Киева заключается в том, что он не считает солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) своими людьми.

По словам российского лидера, чем больше будет попыток переломить ситуацию на поле боя, тем больше будет потерь у украинской армии.

Путин также отметил, что Запад желает постепенно сменить власть на Украине, чтобы новое руководство не отвечало за прежние непопулярные решения, в том числе ужесточение мобилизации в стране.

Ранее в ВСУ заявили, что у Украины нет людей для второй волны мобилизации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами