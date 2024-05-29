Лавров призвал страны глобального Юга отказаться от участия в конференции по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал страны глобального Юга не поддаваться давлению Запада и отказаться от участия в швейцарской встрече по Украине. Слова Лаврова передает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

29 мая газета Berliner Zeitung писала, что отказ президента Соединенных Штатов Джо Байдена от участия в предстоящем саммите по Украине в Швейцарии станет дипломатическим провалом Киева.

В этот же день сенатор Совфеда Алексей Пушков сказал, что изначальный замысел конференции по Украине в Швейцарии провалился, потому что лидеры многих стран отказались участвовать в мероприятии. Он отметил, что из 160 государств, которых пригласили на саммит, согласились участвовать лишь около 70. При этом из них большая часть собирается отправить наблюдателей невысокого ранга, обратил внимание политик.

Днем ранее Владимир Зеленский заявил, что неопределившиеся с участием в «саммите мира» в Швейцарии страны хуже, чем враги, поскольку не могут занять ту или иную позицию.

Ранее Зеленский раскритиковал Байдена.