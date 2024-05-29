Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров призвал страны глобального Юга отказаться от участия в конференции по Украине

Лавров призвал глобальный Юг отказаться от участия во встрече по Украине

close
100%
МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал страны глобального Юга не поддаваться давлению Запада и отказаться от участия в швейцарской встрече по Украине. Слова Лаврова передает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

29 мая газета Berliner Zeitung писала, что отказ президента Соединенных Штатов Джо Байдена от участия в предстоящем саммите по Украине в Швейцарии станет дипломатическим провалом Киева.

В этот же день сенатор Совфеда Алексей Пушков сказал, что изначальный замысел конференции по Украине в Швейцарии провалился, потому что лидеры многих стран отказались участвовать в мероприятии. Он отметил, что из 160 государств, которых пригласили на саммит, согласились участвовать лишь около 70. При этом из них большая часть собирается отправить наблюдателей невысокого ранга, обратил внимание политик.

Днем ранее Владимир Зеленский заявил, что неопределившиеся с участием в «саммите мира» в Швейцарии страны хуже, чем враги, поскольку не могут занять ту или иную позицию.

Ранее Зеленский раскритиковал Байдена.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами