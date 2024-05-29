Трамп продал частный самолет, чтобы покрыть судебные расходы

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп продал свой частный самолет Cessna Citation X, чтобы покрыть судебные расходы. Об этом пишет The New York Post.

По данным газеты, Трамп активно пользовался воздушным судном во время предвыборной кампании 2016 года. Стоимость самолета составляет $10 млн, его покупателем стал Мердад Моайеди - строительный магнат иранского происхождения и крупный донор Трампа.

Трампа обвиняют в подлоге финансовых документов. По версии следствия, адвокат экс-президента США Майкл Коэн платил бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс за отказ от разговоров с прессой об интимной связи с Трампом в нулевых.

В ходе расследования следователи пришли к выводу, что Коэн платил Дэниэлс из своего кармана, но затем получил эти деньги обратно от Trump Organization под предлогом платы за несуществующие судебные издержки. О том, чем может обернуться для Трампа судебный процесс — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Трамп может потерять до 15% своего денежного состояния из-за продолжающихся судебных разбирательств по гражданским искам.