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Политолог объяснил, почему Путин обратил внимание на спикера Рады Стефанчука

Политолог Перла: Путин с уважением относится даже к чужому закону

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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента России Владимира Путина в рамках пресс-подхода в Узбекистане о том, что на Украине, по предварительной оценке, единственной легитимной властью является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук.

«Путину неинтересен Стефанчук. <...> Но Путин всегда с уважением относится к закону, даже чужому. Он юрист. И он понимает, что в финале будет некий юридический документ. Легитимный подписант — одна из степеней защиты этого документа», — отметил Перла.

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков до этого отмечал, что Стефанчук является «абсолютно техническим персонажем», у которого нет никакого рейтинга на Украине. По его словам, не стоит надеяться на то, что спикер Рады будет вести себя как-то по-другому, чем нынешнее руководство страны.

Как сообщил российский лидер, в украинском законодательстве предусмотрено, что власть должна перейти к спикеру Рады. В Москве считают важным этот вопрос, так как только с легитимной властью можно подписать мирные соглашения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде резко высказались в адрес сомневающихся в легитимности Зеленского.

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