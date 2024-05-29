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Политолог дал характеристику «новому главе Украины» Стефанчуку

Политолог Скориков: спикер Рады Стефанчук является технической фигурой

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Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что на Украине, по предварительной оценке, единственной легитимной властью является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. По мнению политолога, глава украинского парламента не имеет никакого политического веса.

«Это абсолютно технический персонаж, у которого нет никакого рейтинга на Украине. Он, в общем-то, человек из команды Зеленского. С другой стороны, человек, которым может управлять кто угодно», — сказал Скориков.

По его словам, не стоит надеяться на то, что Стефанчук будет вести себя как-то по-другому, чем нынешнее руководство Украины.

Как сообщил российский лидер, в украинском законодательстве предусмотрено, что власть должна перейти к спикеру Рады. В Москве считают важным этот вопрос, так как только с легитимной властью можно подписать мирные соглашения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-нардеп Рады рассказал, как могут свергнуть Зеленского.

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