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Политолог: воинственными заявлениями Эстония сознательно провоцирует Россию

Политолог Межевич: Эстония провоцирует Россию на военный ответ

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Воинственными заявлениями Таллин провоцирует Москву на военный или квазивоенный ответ. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, комментируя слова президента Эстонии Алара Кариса о том, что его страна сделает все, чтобы поставить Россию на колени.

«Что же делать нам? Как нам отвечать? Нам не следует реагировать военным или даже квазивоенным образом», — сказал Межевич.

Он добавил, что абсурд ситуации не только в крошечных размерах территории и населения Эстонии в сравнении с Россией, не только в слабой экономике, но и в том, что фигура президента страны является фактически номинальной, а вся власть у премьер-министра.

Как заявил Карис, только после того, как Россия «окажется на коленях», можно будет начать переговоры по разрешению украинского конфликта.

В Москве к этому отнеслись с иронией. МИД предложил Карису первым подать пример стояния на коленях, а в Госдуме и Совфеде указали на отсутствие у Таллина политического влияния и авторитета. Депутат Леонид Слуцкий отдельно отметил, что эстонские угрозы выглядят странно на фоне российских успехов на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт предрек крах Прибалтики в случае компромисса между РФ и США по Украине.

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