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Трамп пообещал остановить конфликт на Украине

Трамп пообещал остановить украинский конфликт после избрания президентом США

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Jay Paul/Reuters

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что в случае своего переизбрания в числе первоочередных мер добьется прекращения конфликта между Россией и Украиной. Об этом он заявил на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне, передает РИА Новости.

«Еще до того, как я вернусь в Овальный кабинет после победы на президентских выборах, я добьюсь прекращения чудовищной войны между Украиной и Россией, чтобы мы перестали тратить сотни миллионов долларов на чужие конфликты и сберегли тысячи и тысячи жизней», — заявил Трамп.

Помимо этого, политик заявил, что восстановит мир и стабильность, а также «остановит поход действующего президента США Джо Байдена к третьей мировой войне».

24 мая Дональд Трамп заявил, что США при президенте Джо Байдене лишились уважения на мировой арене.

19 мая Трамп заявил, что у Байдена низкий показатель IQ, а днем ранее он пообещал, что перед дебатами с Байденом потребует от него пройти тест на наличие тех или иных наркотических препаратов в организме действующего президента Соединенных Штатов.

Ранее Трамп оскорбил Байдена.

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