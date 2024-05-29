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В Британии заявили, что у Зеленского осталось мало времени в конфликте с Россией

The Telegraph: Зеленский осознает, что у Украины мало времени в конфликте с РФ

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что Киев не сможет долго продержаться в конфликте с Москвой. Такую оценку дает газета The Telegraph.

Как следует из текста, Зеленский осознает, что у Украины осталось мало времени, в связи с чем он призвал Джо Байдена и Си Цзиньпина к участию в саммите в Швейцарии для достижения «настоящего мира».

По мнению автора, союзников Киева на Западе все меньше волнует судьба Украины, так как их внимание переключается на внутреннюю ситуацию в своих странах. Так, Джо Байден не примет участия в мероприятии, так как его волнуют предстоящие президентские выборы, отмечается в материале.

Россия становится сильнее, в то время как у Украины остается все меньше времени на какое-либо сопротивление, указывает The Telegraph.

До этого президент Украины Владимир Зеленский записал видео из Харькова, где предложил президенту США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину, которые, по его словам, «находятся в стороне от глобальных усилий» в подготовке к саммиту в Швейцарии, проявить «лидерство в приближении мира».

Ранее Зеленский раскритиковал страны, не давшие ответа по участию в саммите по Украине.

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