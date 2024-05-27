В МИД Китая отреагировали на призыв Зеленского к Си

Китай выступает за проведение мирной конференции по Украине, которую будут признавать как Москва, так и Киев. С таким заявлением выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мао Нин, сообщает РИА Новости.

Она напомнила, что в ситуации вокруг Украины Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции, настаивая на содействии перемирию и переговорам.

«Китай поощряет и поддерживает все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса, а также поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признаваемой как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных инициатив», — заявила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видео из Харькова, где предложил президенту США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину, которые, по его словам, «находятся в стороне от глобальных усилий» в подготовке к саммиту в Швейцарии, проявить «лидерство в приближении мира».

До этого Зеленский заявил, что Украина на саммите в Швейцарии планирует выдвинуть на обсуждение три из десяти пунктов предложенной украинскими властями «формулы мира». Это ядерная безопасность, продовольственная безопасность, а также обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которые были вывезены в РФ.

Ранее стало известно, что ЕС захотел организовать мирную конференцию по Украине с участием России.