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Генсек НАТО заявил о самом сложном для Украины времени с начала конфликта

Столтенберг: в конфликте на Украине наступило самое сложное для нее время

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Ints Kalnins/Reuters

Сейчас для Украины наступило самое сложное время с момента начала российско-украинского конфликта. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Да, это так, сейчас самое сложное время в этой войне», — сказал он.

Вместе с тем генсек отметил, что Вооруженным силам РФ «удается добиться некоторых незначительных успехов». Он добавил, что Североатлантический альянс «не ожидает большого российского прорыва».

28 мая президент России Владимир Путин обратил внимание, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получается переломить ситуацию на поле боя. По словам российского лидера, чем больше будет попыток переломить ситуацию на поле боя, тем больше будет потерь у украинской армии.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сказал, что Москва в ближайшее время добьется нужных результатов в специальной военной операции.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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Операция на Украине
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