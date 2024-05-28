Путин обвинил Запад в обстрелах Белгорода

На Западе не говорят об обстрелах Белгорода, так как они сами сделали это и «пожинают плоды своего творчества». Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

Путин отметил, что в репортажах западных СМИ говорят только о том, что РФ открыла новый фронт и атакует Харьков, не упоминая обстрелы Белгорода.

«Чем это вызвано? Они же это сделали своими руками, «пожинают плоды» тогда своего творчества», — заявил президент.

Также Путин заявил, что если Украина нанесет удар по России высокоточным оружием большой дальности, то будет принято решение о создании так называемой санитарной зоны.

Кроме того, российский лидер сказал, что иностранные военные на Украине окажутся в зоне поражения российских войск.

Путин также обвинил страны Запада в попытке создать видимость всемирной поддержки своих решений.

Ранее Путин заявил, что не видит желания США договариваться в сфере вооружений.