Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Португалию по приглашению руководства страны. Об этом сообщило радио и телевиденье страны (RTP).

В сообщении уточнили, что главу Украины встретили президент Марселу Ребелу де Соуза и премьер-министр страны Луиш Монтенегру.

Накануне украинский лидер приехал в Испанию для подписания соглашения о безопасности и переговоров с премьером Педро Санчесом, стороны также обсудили оборонное сотрудничество Киева и Мадрида. Зеленский анонсировал, что его в рамках визита примет король Испании Филипп VI. Кроме того, в его планах были встречи с председателями палат и фракций испанского парламента.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что нужно проводить глубокий анализ легитимности украинской власти. Глава государства отметил, что единственной легитимной властью на Украине остаются Рада и ее спикер.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.