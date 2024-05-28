Главная оппозиционная партия Грузии покинула заседание парламента

Главная оппозиционная партия Грузии «Единое Национальное движение» покинула заседание парламента. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости – Грузия».

Депутаты сообщили, что присоединяются к акции протеста на проспекте Руставели.

До этого парламент Грузии начал заседание, целью которого является преодоление вето президента страны Саломе Зурабишвили на закон об иностранных агентах.

28 мая депутат от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Нино Цилосани назвала Саломе Зурабишвили «нео-Саакашвили», поскольку она хочет занять его место в рядах оппозиции.

27 мая парламент Грузии запустил процедуру преодоления вето президента на закон об иностранных агентах. В этот день состоялось заседание юридического комитета законодательного органа, в ходе которого депутатам удалось преодолеть вето Зурабишвили. Теперь то же должны сделать участники пленарного заседания парламента.

Ранее Грузию призывали отправить военных на Украину.