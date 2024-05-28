В Белом доме отказались исключать Кубу из списка спонсоров терроризма

Соединенные Штаты в настоящее время не собираются пересматривать свое отношение к Кубе как к государству, «спонсирующему терроризм». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

«У меня нет никаких обновлений», — так представитель администрации президента США ответил, собираются ли Штаты исключить Кубу из перечня стран — спонсоров терроризма.

Он уточнил, что США могут пересмотреть свою позицию при наличии соответствующих норм и критериев, утвержденных конгрессом.

В начале мая президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес посетил Москву, где встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. Он пожелал России успехов в проведении специальной военной операции, а также упомянул приближение НАТО к границам России и «геополитическую манипуляцию», которую ведут США.

Ранее генпрокурор РФ призвал Кубу сплотить усилия при борьбе с терроризмом.