Экс-разведчик США Скотт Риттер и военный эксперт Майкл Малуф считают, что генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие западные лидеры говорят о возможности ударов по России поставляемым Украине оружием из-за отчаяния от неудач ВСУ на линии соприкосновения. Об этом они заявили в интервью Sputnik.

По мнению экспертов, поддержка использования Киевом оружия НАТО связана с отчаянием альянса на фоне неудач армии Украины.

Как отметил Риттер, Соединенные Штаты дали понять, что не согласны с идеей Столтенберга по снятию ограничений по ударам вглубь территории России. Малуф, в свою очередь, заявил, что НАТО не готово к прямому столкновению с Москвой, поскольку для этого потребуется перевод экономик на военные рельсы.

«Я думаю, вы увидите [лидеров] европейских стран, таких как Орбан, которые, вероятно, начнут говорить: «Вы знаете, с нас достаточно», — подчеркнул эксперт.

27 мая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО генсек альянса заявил, что переданное союзниками Украины оружие уже не западное, поэтому украинские войска имеют право наносить им удары по военным объектам на территории России.

До этого в интервью The Economist Йенс Столтенберг заявлял, что союзникам Украины пришло время подумать, не следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование поставленного стране оружия.

Ранее вице-премьер Италии назвал генсека НАТО «опасным господином».