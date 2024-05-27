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Вице-премьер Италии назвал генсека НАТО «опасным господином»

Вице-премьер Италии назвал Столтенберга опасным из-за заявлений об ударах по РФ

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Ints Kalnins/Reuters

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал опасным генсека НАТО Йенса Столтенберга после его заявления о необходимости разрешить Украине наносить удары по территории России западным оружием. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «этот господин опасен», потому что разговоры о Третьей мировой войне и возможности нанесения ударов внутри России оружием западных стран являются безрассудными.

«Так пусть тот, кто может, его остановит», — сказал Сальвини.

В интервью The Economist Столтенберг заявлял, что союзникам Украины пришло время подумать, не следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование поставленного стране оружия.

27 мая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО генсек альянса заявил, что переданное союзниками Украины оружие уже не западное, поэтому украинские войска имеют право наносить им удары по военным объектам на территории России.

Ранее в Кремле заявили о прямом вовлечении НАТО в конфликт на Украине.

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