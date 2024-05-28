В Кремле заявили, что России надо стоять на своем и продолжать СВО

России необходимо принимать меры из-за «военного оголтелого запала» Запада. Об этом «Известиям» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация становится хуже. Опять же такой военный оголтелый запал западников начинает доминировать. Нам надо принимать мер», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что России нужно стоять на своем и продолжать специальную военную операцию (СВО).

Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время посещения военного полигона Песочненский в Ленинградской области заявил, что Москва в ближайшее время добьется нужных результатов в специальной военной операции.

До этого президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия в ходе спецоперации защищает своих людей, проживающих на ее исторических территориях.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.