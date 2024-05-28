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В Кремле заявили, что России надо стоять на своем и продолжать СВО

Песков: оголтелый запал Запада начинает доминировать, но РФ надо стоять на своем

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Сергей Гунеев/РИА Новости

России необходимо принимать меры из-за «военного оголтелого запала» Запада. Об этом «Известиям» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация становится хуже. Опять же такой военный оголтелый запал западников начинает доминировать. Нам надо принимать мер», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что России нужно стоять на своем и продолжать специальную военную операцию (СВО).

Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время посещения военного полигона Песочненский в Ленинградской области заявил, что Москва в ближайшее время добьется нужных результатов в специальной военной операции.

До этого президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия в ходе спецоперации защищает своих людей, проживающих на ее исторических территориях.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

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