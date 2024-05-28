Путин и Мирзиёев обговорили вопросы безопасности

Тематика безопасности была указана в повестке переговоров президента России Владимира Путина и его узбекистанского коллеги Шавката Мирзиёева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Сегодня также они вдвоем продолжают обсуждать все текущие темы», — заявил представитель Кремля.

Согласно его информации, среди вопросов фигурируют торгово-экономическое партнерство двух государств, иное взаимодействие между РФ и Узбекистаном и обстановка в области безопасности.

«Регион-то тоже достаточно неспокойный», — подчеркнул Песков.

Накануне Путин провел переговоры со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в узком составе, а позже встреча прошла в расширенном формате. По итогам обсуждений стороны подписали совместное заявление.

Ранее Песков сообщил, что Путин общался со своим узбекистанским коллегой во время визита в Ташкент до трех часов утра.