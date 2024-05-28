Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин и Мирзиёев обговорили вопросы безопасности

Песков рассказал об обсуждении безопасности на переговорах Путина и Мирзиёева

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Тематика безопасности была указана в повестке переговоров президента России Владимира Путина и его узбекистанского коллеги Шавката Мирзиёева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Сегодня также они вдвоем продолжают обсуждать все текущие темы», — заявил представитель Кремля.

Согласно его информации, среди вопросов фигурируют торгово-экономическое партнерство двух государств, иное взаимодействие между РФ и Узбекистаном и обстановка в области безопасности.

«Регион-то тоже достаточно неспокойный», — подчеркнул Песков.

Накануне Путин провел переговоры со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в узком составе, а позже встреча прошла в расширенном формате. По итогам обсуждений стороны подписали совместное заявление.

Ранее Песков сообщил, что Путин общался со своим узбекистанским коллегой во время визита в Ташкент до трех часов утра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами