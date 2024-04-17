Саакашвили призвал к протестам по всей Грузии из-за закона об иноагентах

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал сторонников оппозиции, митингующих против принятия законопроекта об иностранных агентах, к продолжению протестов и их распространению по всей стране. Его слова приводит «Интерфакс».

«Сила только в единстве. Конечно, протестные действия должны продолжаться и охватить всю Грузию. Чем больше нас будет, тем скорее мы победим», — заявил Саакашвили на дистанционном заседании суда.

Он также призвал все оппозиционные силы к объединению перед предстоящими осенью парламентскими выборами. По его словам, необходим единый список от оппозиции, чтобы добиться победы.

Вечером 16 апреля сообщалось, что в Тбилиси у здания парламента на митинге против законопроекта об иностранных агентах появился спецназ МВД Грузии. До этого митингующие устроили драку с сотрудниками полиции.

В ночь на 16 апреля в Тбилиси прошла масштабная акция протеста против принятия законопроекта об иноагентах. Ее участники попытались прорвать кордон полиции. 14 участников акции задержаны, пострадал сотрудник полиции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Грузии ответили главе Евросовета Мишелю по поводу закона об иноагентах.