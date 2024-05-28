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Бельгия пообещала поставить Украине несколько истребителей F-16 уже в 2024 году

Премьер Бельгии Де Кроо пообещал поставить Украине хотя бы несколько F-16

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Vadim Ghirda/AP

Бельгия сделает все возможное, чтобы поставить хотя бы несколько из 30 американских истребителей F-16 Украине уже в 2024 году. Об этом сообщил премьер страны Александр Де Кроо, пишет Reuters.

Бельгия и Украина подписали соглашение по безопасности, которое предполагает выделение финансовой помощи Киеву в размере 977 млн евро. По словам Де Кроо, подписанный документ предусматривает поставку F-16 Украине до 2028 года. Он заверил, что истребители покинули ангары Бельгии и прибудут на Украину уже в этом году.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Бельгию для подписания соглашения о безопасности между странами.

26 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что российские военнослужащие нанесли удар по аэродрому Староконстантинов, расположенному на территории Хмельницкой области Украины. По его словам, украинские войска активно готовят эту воздушную гавань к приему истребителей четвертого поколения F-16.

Ранее Украина и Германия договорились, что подпишут документ о гарантиях безопасности.

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