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Политолог объяснил, почему не стоит сравнивать Украину и Тайвань в военном плане

Политолог Котоков: Украина для США является расходным материалом

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Thomas Peter/Reuters

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление Вашингтона о том, что Тайвань в отличие от Украины получит от Соединенных Штатов новейшее оружие. По его словам, Тайбэй для США является своего рода непотопляемым авианосцем, в отличие от Киева, который рассматривается как расходный материал.

«Тайвань — это мощный рычаг воздействия на Китай, которым грех не воспользоваться. Поэтому для США, учитывая, что такое Россия и что такое Китай, китайская экономика, если не ошибаюсь, превосходит экономику России в 15 раз. Естественно, в этой ситуации Тайвань для США ценнее. Поэтому на Украину будет отправляться старое вооружение», — сказал Котков.

Он добавил, что исключение в поставляемых на Украину вооружениях составляют лишь относительно новые образцы HIMARS и Patriot.

Накануне председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации Тайваня Лай Циндэ в Тайбэе заявил, что Вашингтон поставит острову новейшее вооружение, а не старое, как Украине.

До этого Маккол говорил, что Пекин не планирует «брать Тайвань мирным путем». По его словам, об этом свидетельствуют проводимые Пекином учения.

Ранее Пекин призвал США не вмешиваться в морские споры Китая с соседями.

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