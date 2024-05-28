В американском Институте по изучению войны обвинили Байдена в провале ВСУ

Неудачная политика президента США Джо Байдена по отношению к Украине, а также задержки с предоставлением помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов послужили причиной провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом в беседе с изданием New York Post заявил представитель вашингтонского Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос.

«Моральный дух у них низкий, они не чувствуют поддержки. Они знают, что Вашингтон ограничивает их способность защитить себя… Они без энтузиазма идут воевать, потому что понимают, что не хватает материалов, поэтому нет никакой гарантии, что они будут должным образом экипированы, вооружены и обучены», — отметил он.

До этого Баррос заявил, что российская армия захватила инициативу на всем «театре военных действий» в зоне конфликта на Украине. По словам Барроса, украинские войска «находятся в невыгодном положении и вынуждены реагировать».

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.