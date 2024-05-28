Путин заявил о большом значении отношений с Азербайджаном

Россия придает большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю Дня независимости, отправленной президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, она опубликована на сайте Кремля.

«Придаем большое значение отношениям союзнического взаимодействия с Баку», — говорится в телеграмме. Президент выразил уверенность, что Бака и Москва будут планомерно наращивать продуктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах, а также координацию усилий в региональных делах.

Путин отметил, что это отвечает интересам народов двух стран и «идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и на Каспии».

Российский лидер также подчеркнул, что Азербайджан добился общепризнанных успехов в социально-экономическом развитии, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене и активно участвует в решении важных вопросов международной повестки дня.

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