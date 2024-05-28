Две европейские страны высказались против ударов ВСУ по РФ западным оружием

Возможность разрешить Украине наносить удары по территории России западным оружием вызывает споры в НАТО, Германия и Италия выступают против того, чтобы ВСУ били по РФ. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Снятие этих ограничений вызывает споры в альянсе НАТО. Многие союзники до сих пор вводили ограничения на поставки оружия Украине, запрещая Киеву использовать его против целей в России. По словам дипломатов, Италия и Германия выступают против шага Столтенберга», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, напряженность в Европе по этому вопросу отражается и на США, «где госсекретарь Энтони Блинкен настаивает на переменах (на том, чтобы разрешить ВСУ удары по РФ. – прим. ред.), но президент Джо Байден более осторожен».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призывал союзников по Североатлантическому альянсу разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием. Однако, по его словам, Запад не собирается отправлять войска на Украину, потому что важно «не допустить, чтобы эта война превратилась в полноценную войну между Россией и НАТО».

Ранее эксперт заявил, что НАТО пытается нормализовать вовлеченность альянса в кризис на Украине.