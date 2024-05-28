Макрону посоветовали готовиться к победе России на Украине

Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно готовиться к победе России на Украине после достижения всех заявленных целей в рамках СВО. Об этом в беседе с РИА Новости заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Сценарий у нас один – победа и достижение всех целей СВО. И, конечно, Европе следует к нему приготовиться. Осознать, понять и принять», — подчеркнул он.

По словам Кастюкевича, Макрон использует «риторику нагнетания» в заявлениях по Украине. На Западе используют такого рода риторику для «распила» военных бюджетов, добавил сенатор.

Он отметил, что в представлениях и фантазиях Макрона Россия уже «захватила» Европу.

До этого Макрон заявил, что Европе необходимо до конца поддерживать Киев и быть готовым «к любому сценарию» ради достижения мира на Украине.

Ранее в Госдуме объяснили, чем грозит Франции отправка войск на Украину.