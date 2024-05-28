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В США рассказали, почему Байден паникует перед выборами

USA Today: шаги Байдена перед выборами выдают его панику

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Leah Millis/Reuters

Последние действия президента США Джо Байдена во внутренней политике говорят о панике американского лидера на фоне низких рейтингов в преддверии президентских выборов. Об этом пишет USA Today.

«Несмотря на жизнерадостное отношение Байдена к своим ставкам, его действия выдают то, что он на самом деле чувствует: панику», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что недавно американский президент объявил о мерах, которые «кричат о его неуверенности».

К примеру, администрация Байдена объявила, что она «стратегически высвободит» 1 млн баррелей бензина из Северо-Восточного резерва бензиновых запасов, чтобы водители этим летом могли потратить немного меньше на поездки.

Издание обращает внимание на то, что этот запас предназначался для чрезвычайных ситуаций.

«Итак, что за срочность? Я бы поставил свои деньги на ужасные результаты опросов Байдена», — добавляется в статье.

24 мая сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп лидирует в предвыборной гонке за полгода до голосования. По опросу Emerson College, республиканский политик набирает 46% поддержки, когда действующий глава Белого дома Джо Байден получает 44%.

Ранее в США рассказали, что угрожает переизбранию Байдена.

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