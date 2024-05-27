Спикер парламента Грузии уверен в преодолении вето президента на закон об иноагентах

Парламент Грузии преодолеет вето президента страны Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. Такое мнение выразил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили, сообщает ТАСС.

Рассмотрение вопроса намечено на вторник, 28 мая. По словам Папуашвили, два-три часа от начала заседания займут политические заявления, после чего парламент сразу обсудит преодоление вето президента на закон об иноагентах.

«Я думаю, что процесс завершится завтра же и, конечно же, парламент обязательно преодолеет это вето», — сказал Папуашвили.

14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении. За проголосовали 84 депутата, против – 30. Обсуждение проходило на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции, которая выступает против принятия законопроекта.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать принятый закон об иноагентах. Однако парламент может преодолеть вето, набрав большинство голосов.

В целом по стране обсуждение законопроекта получилось крайне скандальным сопровождалось митингами протеста. Кроме того, многие лидеры западных стран открыто выражали свое недовольство законом, угрожая Грузии различными последствиями и санкциями.

Подробнее о «русском законе» в Грузии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Грузии заявил, что еврокомиссар намекнул ему на повторение судьбы Роберта Фицо, на которого было сделано покушение.