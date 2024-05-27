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Грузию призывали отправить военных на Украину

В парламенте Грузии сообщили, что страну призывали отправить военных на Украину

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РИА «Новости»

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что некоторые страны призывали государство за закрытыми дверями отправить своих военных на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

«У какой-то страны кто-то потребовал отправки военных на Украину? Или собственные граждане, или Украина, или кто-то другой? А это были как открытые призывы в адрес Грузии, так и за закрытыми дверями некоторые друзья и недруги нас к этому подталкивали, чтобы власти Грузии отправили бойцов на Украину, что напрямую означало войну», — сообщил Папуашвили.

До этого в правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» отметили взвешенность ранее принятого властями страны решения не вводить санкции против России, несмотря на давление со стороны Запада. Как подчеркнул депутат грузинского парламента Ираклий Заркуа, в первую очередь необходимо думать об интересах собственного народа.

Законопроект об иноагентах, внесенный в парламент «Грузинской мечтой», обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации». Кроме того, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять минфину декларации о доходах и расходах.

Ранее Захарова рассказала о сложном положении США из-за закона об иноагентах в Грузии.

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