Грузию призывали отправить военных на Украину

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что некоторые страны призывали государство за закрытыми дверями отправить своих военных на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

«У какой-то страны кто-то потребовал отправки военных на Украину? Или собственные граждане, или Украина, или кто-то другой? А это были как открытые призывы в адрес Грузии, так и за закрытыми дверями некоторые друзья и недруги нас к этому подталкивали, чтобы власти Грузии отправили бойцов на Украину, что напрямую означало войну», — сообщил Папуашвили.

До этого в правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» отметили взвешенность ранее принятого властями страны решения не вводить санкции против России, несмотря на давление со стороны Запада. Как подчеркнул депутат грузинского парламента Ираклий Заркуа, в первую очередь необходимо думать об интересах собственного народа.

Законопроект об иноагентах, внесенный в парламент «Грузинской мечтой», обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации». Кроме того, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять минфину декларации о доходах и расходах.

Ранее Захарова рассказала о сложном положении США из-за закона об иноагентах в Грузии.