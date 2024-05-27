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В США предрекли провал конференции по Украине

Офицер Дэвис: конференция по Украине в Швейцарии обречена на провал

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Shutterstock

Конференция в Швейцарии по Украине обречена на провал, она не может принести положительных результатов. Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на You Tube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

«Абсурдно полагать, что у нее есть какой-либо шанс на успех, это здравый смысл», — сказал Дэвис.

Подполковник отметил, что заявление украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости «принудить» Россию к миру бессмысленно.

27 мая телеканал Sky News сообщал, что видеоприглашение Владимира Зеленского не заставит председателя КНР Си Цзиньпина приехать на конференцию в Швейцарии по Украине. Накануне Зеленский опубликовал видеоприглашение, в котором призвал Джо Байдена и Си Цзиньпина приехать на «саммит мира» в Швейцарии, чтобы проявить «лидерство в приближении мира». По его словам, участие в мероприятии уже подтвердили более 80 стран.

Ранее Зеленского раскритиковали за подход к саммиту в Швейцарии.

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