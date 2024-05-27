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Аналитик раскритиковал Зеленского за подход к саммиту в Швейцарии

Аналитик Ермолаев: Зеленский превращает саммит в Швейцарии в карнавал

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Brendan Smialowski/Reuters

Руководитель аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев в эфире YouTube-канала «Вышка» заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского вынести на обсуждение в Швейцарии лишь три пункта его «формулы мира» лишает саммит какого-либо значения.

«По факту мы видим, что уже нет формулы (мира Зеленского. — «Газета.Ru»), <…> есть три пункта. <…> Вы что, смеетесь, это что, издевательство? <…> Это просто говорит о том, что мы имеем дело с какой-то имитацией, каким-то карнавалом», — заявил он.

Ермолаев уверен, что об охладевающем интересе всего мира к Украине свидетельствует также и то обстоятельство, что Киеву пришлось просить Швейцарию об организации «мирной конференции», а отказ президента США Джо Байдена от поездки на саммит лишь подтвердил тенденцию.

Он подытожил, что все мероприятие «сливается» и превращается в имитацию.

До этого Зеленский заявил, что Украина на саммите в Швейцарии планирует выдвинуть на обсуждение три из десяти пунктов предложенной украинскими властями «формулы мира».

Ранее Зеленский призвал Джо Байдена и Си Цзиньпина приехать на саммит в Швейцарии, чтобы проявить «лидерство в приближении мира».

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