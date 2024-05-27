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Россия продолжит взаимодействовать с Узбекистаном по миграционному досье

Путин: РФ будет сотрудничать с Узбекистаном по всем вопросам миграционного досье

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Россия продолжит делать все необходимое для обеспечения достойных условий работы в РФ для граждан Узбекистана. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает РИА Новости.

«Мы продолжим взаимодействие с узбекскими властями по всем актуальным вопросам миграционного досье», — сказал Путин.

26 мая Путин прибыл в Ташкент с двухдневным визитом.

Переговоры Путина и Мирзиёева продлились более 3,5 часов. Стороны обсуждали сотрудничество в сфере экономики, отметив успехи в наращивании товарооборота между странами, были обозначены перспективы для увеличения инвестиций, также они поговорили о промышленных проектах.

В частности, стало известно, что Россия может построить в Узбекистане несколько новых АЭС малой мощности.

Кроме того, Узбекистан выразил намерение по открытию своего торгового представительства в России.

Ранее стало известно, что Россия готова нарастить экспорт газа в Узбекистан.

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