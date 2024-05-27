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Глава МИД Венгрии выступил против подготовки ВСУ на Украине западными инструкторами

Венгрия выступила против подготовки странами ЕС солдат ВСУ на территории Украины

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Global Look Press

Венгрия выступает против предложения Евросоюза по подготовке украинских солдат западными инструкторами. Об этом глава министерства иностранных дел страны Петер Сийярто заявил в ходе совещания глав МИД европейских стран в Брюсселе, передает ТАСС.

«Мы не поддерживаем идею о том, чтобы нынешняя европейская миссия по обучению украинских солдат, которая до сих пор проводилась за пределами Украины, продолжилась на территории Украины», — подчеркнул Сийярто.

По его словам, украинских военных будут готовить по европейской программе инструкторы из НАТО.

До этого министр заявил, что Будапешт выступает против выделения €6,5 млрд на военную помощь Украине из Европейского фонда мира. По его словам, Венгрия дала понять, что ЕС необходимо пересмотреть свою стратегию в отношении российско-украинского конфликта из-за высокого риска эскалации.

Также Сийярто говорил, что в Евросоюзе хотят вернуть обязательный призыв, чтобы отправить на Украину воевать молодежь из стран Центральной Европы из-за роста потерь Киева.

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