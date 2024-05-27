Глава МИД Венгрии выступил против подготовки ВСУ на Украине западными инструкторами

Венгрия выступает против предложения Евросоюза по подготовке украинских солдат западными инструкторами. Об этом глава министерства иностранных дел страны Петер Сийярто заявил в ходе совещания глав МИД европейских стран в Брюсселе, передает ТАСС.

«Мы не поддерживаем идею о том, чтобы нынешняя европейская миссия по обучению украинских солдат, которая до сих пор проводилась за пределами Украины, продолжилась на территории Украины», — подчеркнул Сийярто.

По его словам, украинских военных будут готовить по европейской программе инструкторы из НАТО.

До этого министр заявил, что Будапешт выступает против выделения €6,5 млрд на военную помощь Украине из Европейского фонда мира. По его словам, Венгрия дала понять, что ЕС необходимо пересмотреть свою стратегию в отношении российско-украинского конфликта из-за высокого риска эскалации.

Также Сийярто говорил, что в Евросоюзе хотят вернуть обязательный призыв, чтобы отправить на Украину воевать молодежь из стран Центральной Европы из-за роста потерь Киева.

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