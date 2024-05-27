Бойцы группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что российским войскам удалось занять более выгодные рубежи.

Также удалось нанести поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Невское в ЛНР и Новосадовое в ДНР. Противник потерял до 405 военнослужащих.

До этого подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Нетайлово в Донецкой народной республике (ДНР) и улучшили тактическое положение.

В Минобороны также рассказали, что военные группировки «Центр» нанесли поражение формированиям 68-й егерской и 24-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины. Это произошло в районах сел Семеновка и Новгородское.

Позже в Минобороны РФ сообщило об освобождении Берестового в Харьковской области.

Ранее российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР.