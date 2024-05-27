Венгрия не станет поддерживать новый пакет санкций ЕС против РФ

Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что государство не будет поддерживать 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза из-за того, что он противоречит интересам страны в энергетической сфере. Об этом сообщает ТАСС.

«В своем нынешнем виде он полностью противоречит экономическим интересам Венгрии и наверняка поставил бы под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии. Поэтому этот пакет санкций в таком виде венгерское правительство не примет», — сообщил Сийярто.

До этого сообщалось, что министры иностранных дел стран Европейского союза на встрече 27 мая обсудят 14-й пакет антироссийских санкций. Отмечалось, что главы МИД государств ЕС утвердят на этой встрече новый санкционный режим «по нарушениям прав человека» в России, «а также список лиц, которые попадут в него».

8 мая издание EUobserver сообщило, что страны Евросоюза должны согласовать 14-й пакет санкций против РФ до июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что пять стран усилят контроль по санкциям против России.