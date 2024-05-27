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Болгария высказалась об отправке военных на Украину

Премьер Болгарии Главчев: тема отправки наших солдат на Украину не обсуждается

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Alex Brandon/AP

Глава технического правительства Болгарии Димитар Главчев заявил, что на данный момент вопрос об отправке болгарских войск на Украину не стоит в повестке дня. Об этом болгарский чиновник заявил после переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает РИА Новости.

«Вопрос об отправке болгарских солдат на Украину — это типичный пример гибридной атаки и дезинформации. Такая тема никогда не обсуждалась в формате НАТО и не обсуждается сегодня. Пусть болгарские граждане будут спокойны. Вопрос об отправке болгарских солдат на Украину не стоит», — сказал Главчев.

Отмечается, что в ходе встречи Столтенберга с Главчевым и министром обороны Атанасом Запряновым обсуждалась ситуация на Украине.

До этого сообщалось, что Германия имеет с Украиной соглашение по условиям использования переданного Киеву оружия, оно является конфиденциальным.

Также канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия дошла до предела с точки зрения помощи Украине, задача Берлина состоит в том, чтобы помогать Киеву, не допуская эскалации конфликта между Россией и странами НАТО.

Ранее в США признали отступление украинской армии под Харьковом.

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