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В Германии назвали «совершенно нормальными» удары ВСУ по России

Депутат ФРГ Кизеветтер назвал приемлемыми удары ВСУ по РФ оружием Запада

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Global Look Press

Союзники Украины должны дать свое согласие на удары Киева по объектам на территории РФ западным оружием, поскольку это «совершенно нормально». Об этом заявил депутат бундестага Родерих Кизеветтер в интервью каналу Welt.

«Это совершенно нормально для мировой практики», — отметил он (цитата по РИА Новости).

Кизеветтер также счел нужным направить на Украину контингент западных сил, который осуществлял бы спектр задач, в том числе занимался бы логистикой, медицинскими услугами, а также разминированием.

До этого канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия дошла до предела с точки зрения помощи Украине, задача Берлина состоит в том, чтобы помогать Киеву, не допуская эскалации конфликта между Россией и странами НАТО.

Ранее в ФРГ рассказали об условиях использования Киевом поставленного оружия.

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