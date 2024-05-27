В Германии назвали «совершенно нормальными» удары ВСУ по России

Союзники Украины должны дать свое согласие на удары Киева по объектам на территории РФ западным оружием, поскольку это «совершенно нормально». Об этом заявил депутат бундестага Родерих Кизеветтер в интервью каналу Welt.

«Это совершенно нормально для мировой практики», — отметил он (цитата по РИА Новости).

Кизеветтер также счел нужным направить на Украину контингент западных сил, который осуществлял бы спектр задач, в том числе занимался бы логистикой, медицинскими услугами, а также разминированием.

До этого канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия дошла до предела с точки зрения помощи Украине, задача Берлина состоит в том, чтобы помогать Киеву, не допуская эскалации конфликта между Россией и странами НАТО.

Ранее в ФРГ рассказали об условиях использования Киевом поставленного оружия.